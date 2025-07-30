İtalyan mutfağından enfes bir lezzet bombası: Cannelloni tarifi

İtalyan mutfağının klasiklerinden biri olan cannelloni, içi bol dolgulu, üzeri beşamel ve domates sosuyla taçlandırılan, fırında pişirilen makarna tüpleridir. Hem şık sunumu hem de doyurucu yapısıyla sofraların yıldızı olmaya aday bu lezzeti evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, bu enfes lezzet bombası nasıl yapılır? İşte, leziz cannelloni tarifi...

CANNELLONI TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

300 gr dana kıyma

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Karabiber, kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Domates sosu için:

2 su bardağı rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, fesleğen veya kekik

Diğer malzemeler:

10-12 adet cannelloni makarna tüpü

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

CANNELLONI YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alın, soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Salçayı ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Ocaktan alın.

Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyip kavurun.

Sütü azar azar ekleyerek çırpın.

Koyulaşınca tuz ve muskat ekleyip ocaktan alın.

Zeytinyağında rendelenmiş domatesi pişirin.

Baharatlarını ekleyip ocaktan alın.

Hazırladığınız kıymalı harcı bir kaşık veya sıkma torbası yardımıyla cannelloni tüplerine doldurun.

Fırın kabının altına biraz domates sosu yayın.

Üzerine dolu cannellonileri dizin.

Kalan domates sosunu makarnaların üzerine dökün.

Beşamel sosu da en üste yayın.

Rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sıcak olarak, yanında roka salatası ve buz gibi bir ayran veya İtalyan usulü limonata ile servis edebilirsiniz.

Sunumda taze fesleğen veya rendelenmiş parmesan ile şıklık katabilirsiniz.

Afiyet olsun!