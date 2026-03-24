İtalyan mutfağından hafif ve şık tatlı: Panna cotta tarifi

Hafif ve zarif sunumuyla öne çıkan panna cotta, İtalyan mutfağının klasik tatlılarından biridir. “Pişmiş krema” anlamına gelen bu tatlı, birkaç temel malzemeyle hazırlanmasına rağmen oldukça etkileyici bir lezzet sunar. Üzerine eklenen meyve soslarıyla farklı aromalar kazanabilen panna cotta, hem göze hem damağa hitap eder.

PANNA COTTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı krema

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket toz jelatin (veya 2 yaprak jelatin)

Sosu için:

1 su bardağı çilek (veya frambuaz)

2 yemek kaşığı şeker

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle jelatini soğuk suda yumuşatın (toz jelatin kullanıyorsanız biraz su ile karıştırarak bekletin).

Bir tencerede krema, süt ve şekeri karıştırarak kısık ateşte ısıtın. Kaynamasına izin vermeden şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından vanilini ekleyin.

Ocaktan aldığınız karışıma jelatini ilave edin ve tamamen eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.

En az 3-4 saat buzdolabında dinlendirin. Bu sırada sos için meyveleri ve şekeri küçük bir tencerede pişirerek püre haline getirin.

Soğuyan panna cotta’nın üzerine hazırladığınız meyve sosunu dökerek servis edin.