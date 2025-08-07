İtalyan mutfağından sofranıza: Carciofi alla Romana

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 12:00:00
Haber Merkezi
İtalyan mutfağının zarafeti bu kez enginarla buluşuyor. Roma sokaklarından gelen bu klasik tarif, taze otlar ve zeytinyağıyla harmanlanarak sade ama büyüleyici bir lezzet sunuyor.

Baharın habercisi enginar, Carciofi alla Romana ile hem hafif hem de şık sofraların baş tacı oluyor. İster meze olarak ister ana yemeğe eşlikçi olarak servis edin; bu tarif doğallığı ve sadeliğiyle damakta iz bırakacak.

Malzemeler

  • 4 adet taze enginar (Tercihen İtalyan tipi "mammole" cinsi ya da iri yerli enginar)
  • 1 adet limon (temizleme için)
  • 1 demet taze maydanoz
  • 1/2 demet taze nane ya da taze mentuccia (İtalyan nane türü – yoksa taze nane kullanabilirsiniz)
  • 3-4 diş sarımsak
  • 100 ml zeytinyağı
  • 100 ml su veya sebze suyu
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı

  1. Enginarların dış yapraklarını, uç kısımlarını ve saplarının sert kısmını kesin. Ortadaki tüylü kısmı kaşıkla çıkartın. Temizlediğiniz enginarları limonlu suya koyarak kararmasını önleyin.
  2. İnce doğranmış maydanoz, nane ve sarımsağı bir kasede karıştırın. Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyin.
  3. Limonlu sudan çıkardığınız enginarların ortasını ve yaprak aralarını hazırladığınız otlu karışımla doldurun.
  4. Geniş tabanlı bir tencereye enginarları dik bir şekilde yerleştirin (doldurulmuş tarafı yukarı bakmalı). Üzerine zeytinyağını gezdirin ve suyu ekleyin.
  5. Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Enginarlar yumuşayıp tamamen pişene kadar kontrollü olarak pişirmeye devam edin.
