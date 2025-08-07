İtalyan mutfağından sofranıza: Carciofi alla Romana

Baharın habercisi enginar, Carciofi alla Romana ile hem hafif hem de şık sofraların baş tacı oluyor. İster meze olarak ister ana yemeğe eşlikçi olarak servis edin; bu tarif doğallığı ve sadeliğiyle damakta iz bırakacak.

Malzemeler

4 adet taze enginar (Tercihen İtalyan tipi "mammole" cinsi ya da iri yerli enginar)

1 adet limon (temizleme için)

1 demet taze maydanoz

1/2 demet taze nane ya da taze mentuccia (İtalyan nane türü – yoksa taze nane kullanabilirsiniz)

3-4 diş sarımsak

100 ml zeytinyağı

100 ml su veya sebze suyu

Tuz

Karabiber

Yapılışı