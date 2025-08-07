İtalyan mutfağından sofranıza: Carciofi alla Romana

Baharın habercisi enginar, Carciofi alla Romana ile hem hafif hem de şık sofraların baş tacı oluyor. İster meze olarak ister ana yemeğe eşlikçi olarak servis edin; bu tarif doğallığı ve sadeliğiyle damakta iz bırakacak.
Malzemeler
- 4 adet taze enginar (Tercihen İtalyan tipi "mammole" cinsi ya da iri yerli enginar)
- 1 adet limon (temizleme için)
- 1 demet taze maydanoz
- 1/2 demet taze nane ya da taze mentuccia (İtalyan nane türü – yoksa taze nane kullanabilirsiniz)
- 3-4 diş sarımsak
- 100 ml zeytinyağı
- 100 ml su veya sebze suyu
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Enginarların dış yapraklarını, uç kısımlarını ve saplarının sert kısmını kesin. Ortadaki tüylü kısmı kaşıkla çıkartın. Temizlediğiniz enginarları limonlu suya koyarak kararmasını önleyin.
- İnce doğranmış maydanoz, nane ve sarımsağı bir kasede karıştırın. Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyin.
- Limonlu sudan çıkardığınız enginarların ortasını ve yaprak aralarını hazırladığınız otlu karışımla doldurun.
- Geniş tabanlı bir tencereye enginarları dik bir şekilde yerleştirin (doldurulmuş tarafı yukarı bakmalı). Üzerine zeytinyağını gezdirin ve suyu ekleyin.
- Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Enginarlar yumuşayıp tamamen pişene kadar kontrollü olarak pişirmeye devam edin.