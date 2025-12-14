İtalyan mutfağından yılbaşı sofralarını süsleyen lezzet: Pandoro tarifi

Pandoro, kökeni Verona’ya dayanan ve özellikle Noel döneminde tüketilen geleneksel bir İtalyan kekidir. Altın sarısı rengi, yıldız şeklindeki kalıbı ve sade ama zengin aromasıyla bilinir. Peki, İtalyan mutfağından yılbaşı sofralarını süsleyen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle pandoro tarifi...

PANDORO TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1 paket instant maya (10 g)

½ su bardağı toz şeker

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı ılık süt

100 g tereyağı (yumuşak)

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Kalıp için:

Tereyağı ve un

Servis için:

Pudra şekeri

PANDORO YAPILIŞI

Ilık süt ve mayayı bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.

Ardından yumurtaları, şekeri ve vanilini ekleyip çırpın.

Unu ve tuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Yumuşamış tereyağını hamura ekleyin ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp sıcak bir ortamda yaklaşık 1–1,5 saat mayalandırın.

Hamur iki katına çıkmalıdır.

Pandoro kalıbını tereyağıyla iyice yağlayıp unlayın.

Hamuru kalıba yerleştirin ve 20–30 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Üzeri kızardığında kürdan testi yaparak kontrol edin.

Fırından çıkan pandoroyu kalıptan çıkarıp tamamen soğutun.

Servis öncesi bol pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun!