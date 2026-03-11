İtalyan Mutfağının Ağır Ateşteki Şaheseri: Osso Buco

Lombardiya bölgesinin dünya gastronomisine kazandırdığı en prestijli et yemeği olan Osso Buco, inciğin kolajen yapısının yavaş pişirme tekniğiyle (braising) parçalanması ve kemik iliğinin sosun içine nüfuz etmesi esasına dayanır. Bu yemeği diğer yahni türlerinden ayıran en temel özellik, servis anında üzerine eklenen tazeleyici "Gremolata" (limon kabuğu, sarımsak ve maydanoz karışımı) dokunuşudur. Gastronomi dünyasında "lokum kıvamı" tabirinin tam karşılığı olan bu reçete, doğru teknikle uygulandığında damakta unutulmaz bir iz bırakır.

OSCO BUCO TARİFİ

Malzemeler

4 adet kalın dilimlenmiş dana incik (yaklaşık 3-4 cm kalınlığında, ilikli)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan (küçük doğranmış)

1 adet havuç (küçük küp doğranmış)

1 adet kereviz sapı (küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı beyaz üzüm suyu (veya elma sirkesi ve su karışımı)

2 su bardağı sıcak et suyu

Yarım su bardağı un (etleri bulamak için)

2 adet defne yaprağı ve taze kekik

Tuz ve karabiber

Gremolata İçin (Servis Anında):

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 diş ezilmiş sarımsak

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı