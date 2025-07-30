İtalyan mutfağının gözdesi: Ev yapımı Cannelloni tarifi

İtalyan mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinden biri olan cannelloni, dolgulu makarna severler için hem doyurucu hem de gösterişli bir seçenek sunuyor. Rulo şeklinde sarılmış ve fırında pişirilmiş bu makarna türü, özellikle etli veya peynirli iç harcı ve üzerinde eriyen beşamel sosuyla damaklarda iz bırakıyor.

İşte adım adım kıymalı beşamel soslu cannelloni tarifi...

MALZEMELER

İç Harcı için:

300 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

Tuz, karabiber, kekik

Beşamel Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Diğer Malzemeler:

10-12 adet hazır cannelloni makarna (veya haşlanmış lazanya yaprağı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı (fırın kabını yağlamak için)

TARİF

Zeytinyağında soğan ve sarımsağı kavurun. Kıyma eklenip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Salça ve rendelenmiş domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırıp 10 dakika kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun. Yavaşça sütü ekleyerek sürekli karıştırın. Kıvam alınca tuz, karabiber ve muskatla lezzetlendirin. Ocağın altını kapatın.

Eğer hazır cannelloni kullanıyorsanız içlerini kıymalı harçla dikkatlice doldurun. Lazanya yaprağı kullanıyorsanız, haşlayıp yumuşattığınız yaprakların içine harç koyup rulo şeklinde sarın.

Yağladığınız fırın kabına cannellonileri yan yana dizin. Üzerine beşamel sosu gezdirin ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.