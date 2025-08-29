İtalyan mutfağının incisi: Arancini tarifi

İçinde genellikle kıymalı, bezelyeli ve mozzarella peynirli bir harç yer alan Arancini , dışı galeta ununa bulanıp kızartıldığı için kahvaltılardan atıştırmalıklara, özel davet sofralarından akşam yemeklerine kadar her öğüne uyum sağlıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı arborio pirinci (risotto için uygun)

1 litre tavuk veya sebze suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

İç Harcı İçin:

200 g kıyma

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

½ su bardağı bezelye (haşlanmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

100 g küp doğranmış mozzarella peyniri

YAPILIŞI

Pirinci tereyağında kavurun, ardından azar azar tavuk suyunu ekleyerek risotto kıvamına gelene kadar pişirin. Ocağı kapatınca parmesan ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Ayrı bir tavada soğanı kavurun, kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından salça, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip kısa süre pişirin.

Soğuyan risottodan avuç içi büyüklüğünde parçalar alın. Ortasını açıp kıymalı harç ve küçük bir parça mozzarella koyun, pirinçle kapatıp yuvarlayın.

Tüm topları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.

Derin yağda altın sarısı olana kadar kızartın.

Fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu üzerine alın.