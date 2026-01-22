İtalyan mutfağının klasiği: Carbonara tarifi

Dünya mutfağında “az malzemeyle büyük lezzet” denince akla gelen ilk tariflerden biri Carbonara. Orijinal İtalyan tarifinde krema kullanılmıyor; lezzetin omurgasını yumurta, sert peynir ve iyi bir karabiber oluşturuyor. Önemli olan, yumurtayı pişirmeden sosa dönüştürebilmek ve makarnayı doğru sıcaklıkta sosla buluşturmak. Bu tarifle evde, restoran kalitesinde bir Carbonara yapmak mümkün.
CARBONARA TARİFİ
Malzemeler
- 400 g spagetti (veya rigatoni)
- 150-200 g guanciale (yoksa pancetta; o da yoksa az yağlı pastırma veya bacon)
- 3 adet yumurta sarısı
- 1 adet tam yumurta (isteğe bağlı ama klasik dengedir)
- 80-100 g Pecorino Romano (yoksa parmesan; ikisi karışık da olur)
- Bol taze çekilmiş karabiber
- Tuz (makarna suyu için)
Yapılış
- Bir kasede yumurta sarıları + 1 tam yumurtayı çırpın.
- Üzerine rendelenmiş peyniri ekleyin.
- Bol karabiber serpip karıştırın.
- Kıvam koyu olacak; makarna suyuyla açılacak.
- Büyük tencerede suyu kaynatın, bolca tuzlayın.
- Spagettiyi al dente kıvamda haşlayın.
- 1 kepçe makarna suyunu ayırın.
- Guanciale/pancetta’yı küçük şeritler halinde doğrayın.
- Tavayı ısıtın, yağ eklemeden etleri koyun.
- Orta ateşte yağını salıp çıtırlaşana kadar pişirin.
- Ocağı kısın veya kapatın.
- Makarnayı süzüp tavaya alın.
- Tavadaki yağla makarnayı 30 saniye çevirin.
- Tavayı ocaktan alın (yumurta kesilmesin).
- Yumurta-peynir karışımını ekleyin.
- Hızlıca karıştırın, gerekirse ayırdığınız makarna suyundan azar azar ekleyin.
- Sos, kremamsı ve parlak bir kıvam alınca hazır.
- Üzerine ekstra peynir ve bol karabiber ekleyin.
- Sıcak servis edin.