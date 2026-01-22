İtalyan mutfağının klasiği: Carbonara tarifi

Dünya mutfağında “az malzemeyle büyük lezzet” denince akla gelen ilk tariflerden biri Carbonara. Orijinal İtalyan tarifinde krema kullanılmıyor; lezzetin omurgasını yumurta, sert peynir ve iyi bir karabiber oluşturuyor. Önemli olan, yumurtayı pişirmeden sosa dönüştürebilmek ve makarnayı doğru sıcaklıkta sosla buluşturmak. Bu tarifle evde, restoran kalitesinde bir Carbonara yapmak mümkün.

CARBONARA TARİFİ

Malzemeler

400 g spagetti (veya rigatoni)

150-200 g guanciale (yoksa pancetta; o da yoksa az yağlı pastırma veya bacon)

3 adet yumurta sarısı

1 adet tam yumurta (isteğe bağlı ama klasik dengedir)

80-100 g Pecorino Romano (yoksa parmesan; ikisi karışık da olur)

Bol taze çekilmiş karabiber

Tuz (makarna suyu için)

Yapılış