İtalyan mutfağının unutulmaz lezzeti: Tavuk Piccata tarifi

İtalya’nın klasik mutfak miraslarından biri olan Tavuk Piccata, ince dövülmüş tavuk göğsünün, limonlu tereyağ sosunda pişirilmesiyle hazırlanıyor. Şarap yerine tavuk suyu kullanılarak hazırlanan bu versiyon, helal mutfaklara da uygun. Hafif ekşi, aromatik ve kremamsı sosu sayesinde, hem İtalyan mutfağının zarafetini hem de ev yemeklerinin sıcaklığını aynı tabakta sunuyor.
TAVUKLU PICCATA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğsü (ince fileto halinde)
- 1 su bardağı un (tavuğu kaplamak için)
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı tavuk suyu
- Yarım limonun suyu
- 1 diş sarımsak (ince doğranmış)
- Tuz ve karabiber
- 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
- İsteğe göre birkaç dilim limon (servis için)
Yapılışı:
- Tavukları hazırlayın: Tavuk göğüslerini yatay şekilde ikiye kesin ve et döveceğiyle hafifçe inceltin. Her iki tarafını da tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Una bulayın: Tavuk dilimlerini una bulayın, fazla unu silkeleyin.
- Tavukları kızartın: Geniş bir tavaya zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Isınınca tavukları ekleyin ve her iki tarafını da altın rengi alana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) kızartın. Tavukları alın, bir kenara koyun.
- Sosu hazırlayın: Aynı tavaya kalan tereyağını ekleyin. Sarımsağı 1 dakika kadar kavurun. Tavuk suyunu ve limon suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte birkaç dakika karıştırarak sosun hafif koyulaşmasını bekleyin.
- Tavukları tekrar ekleyin: Tavukları tavaya geri alın, sosla birlikte 3-4 dakika pişirin. Böylece hem sos kıvamını alır hem de tavuklar daha aromatik hale gelir.
- Servis edin: Tavukları servis tabağına alın, üzerine sosu gezdirin. Üzerine doğranmış maydanoz ve limon dilimleri ekleyerek sıcak servis yapın.