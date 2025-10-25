İtalyan mutfağının unutulmaz lezzeti: Tavuk Piccata tarifi

İtalya’nın klasik mutfak miraslarından biri olan Tavuk Piccata, ince dövülmüş tavuk göğsünün, limonlu tereyağ sosunda pişirilmesiyle hazırlanıyor. Şarap yerine tavuk suyu kullanılarak hazırlanan bu versiyon, helal mutfaklara da uygun. Hafif ekşi, aromatik ve kremamsı sosu sayesinde, hem İtalyan mutfağının zarafetini hem de ev yemeklerinin sıcaklığını aynı tabakta sunuyor.

TAVUKLU PICCATA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (ince fileto halinde)

1 su bardağı un (tavuğu kaplamak için)

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı tavuk suyu

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

İsteğe göre birkaç dilim limon (servis için)

Yapılışı: