İtalyan usulü lezzet: Enfes biscotti tarifi...

İki kez pişirilerek hazırlanan biscotti, kıtırlığıyla uzun süre dayanabilen, çay ve kahve yanına çok yakışan bir kurabiye türü. Kuruyemişli, çikolatalı veya meyveli çeşitleriyle damak zevkine hitap eden bu tarif, raf ömrü uzun olması nedeniyle de sıkça tercih ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik bademli biscotti tarifi…

MALZEMELER

2 adet büyük boy yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

2–2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 su bardağı badem (kavrulmuş veya çiğ, bütün ya da iri doğranmış)

(isteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi veya kuru meyve/çikolata parçaları

TARİF

Yumurtaları ve şekeri mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağı ve vanilini ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma azar azar ekleyerek yumuşak ama hafif ele yapışan bir hamur elde edin. En son bademleri (ve varsa portakal kabuğu rendesi veya diğer malzemeleri) ekleyin.

Hamuru iki eşit parçaya ayırıp unlu tezgahta uzun ince rulo şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıp üstüne hafif bastırarak yassılaştırın.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Üzeri hafifçe kızarınca çıkarın ve biraz soğumaya bırakın.

Soğuyan ruloları verev şekilde 1-1,5 cm kalınlığında dilimleyin. Tekrar fırın tepsisine alın (yan yatırarak) ve her iki tarafı da çıtırlaşana dek, 160°C fırında 10’ar dakika pişirin.