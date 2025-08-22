İzmir’in en sevilen lezzeti: Kıymalı boyoz tarifi

İzmir’in simgelerinden biri olan boyoz, artık sadece sade değil, kıymalı versiyonuyla da kahvaltı sofralarının yıldızı. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kıymalı boyoz tarifi ile hamurun incecik dokusunu ve iç harcın lezzetini bir araya getirin.



MALZEMELER



Hamur İçin:

500 gr un

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

100 ml sıvı yağ

İç Harç İçin:

200 gr kıyma (tercihen dana veya kuzu)

1 orta boy soğan (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLIK AŞAMALARI

Hamuru hazırlayın: Un, tuz ve suyu karıştırıp yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Salça ve baharatları ekleyin, harcı soğumaya bırakın.

Hamuru açın: Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın. Her bezeyi ince yuvarlak açın.

İç harcı yerleştirin: Hamurun ortasına bir miktar kıymalı harç koyun ve kenarlarını kapatarak klasik boyoz şekli verin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 °C fırında 25-30 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.