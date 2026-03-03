İzmir’in meşhur lezzeti boyoz tarifi

Ege mutfağının en özel hamur işlerinden biri olan boyozun kökeni, Osmanlı döneminde İzmir’e gelen Sefarad Yahudilerine dayanıyor. Zamanla kentin sembol lezzetlerinden biri haline gelen boyoz, özellikle sabah saatlerinde fırın önlerinde kuyruk oluşturan bir tutkuya dönüşmüş durumda.

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su (kontrollü eklenmeli)

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı veya margarin (eritilmiş)

YAPILIŞI

Un ve tuzu geniş bir kaba alın. Suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru 6-8 eşit bezeye ayırın ve üzerini örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Bezeleri incecik açın. Açtığınız her hamurun üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve rulo şeklinde sarın.

Ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.

Şekil verdiğiniz hamurları tepsiye alın, üzerlerini hafifçe yağlayın ve 20 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.