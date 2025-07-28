İzmir’in tarihi lezzetini mutfağınıza taşıyın: Ev yapımı boyoz tarifi

Ege’nin simgesi, sabahları fırınlardan yükselen o nefis koku… İzmir’in vazgeçilmez sokak lezzeti boyoz, dışı çıtır içi kat kat dokusuyla sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında seveni olan eşsiz bir hamur işi. Üstelik boyozu evde de hazırlamak mümkün! İşte mutfağınızda kendi boyozunuzu yapmanız için kolay anlatımlı bir tarif:

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su (azar azar eklenecek)

Üzeri için: Birkaç yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Unu ve tuzu derin bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açıp yavaş yavaş suyu ilave ederek yoğurun. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru 6-7 bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Her bezeyi, tezgaha hafifçe yağ sürerek incecik açın. Açtığınız hamurun üzerine fırça yardımıyla bolca sıvı yağ sürün.

Hamuru geniş kenarından başlayarak rulo yapın. Daha sonra rulonun iki ucunu içe doğru kıvırıp yuvarlak şekil verin.

Hazırladığınız boyozları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.