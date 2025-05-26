Japon mutfağından sofralar: Oyakodon tarifi

Japon mutfağı denince akla genellikle sushi ve ramen gelir, ancak Japonların günlük yaşamında çok daha sade ve pratik yemekler öne çıkar. Bu tariflerden biri de Oyakodon: Adı Japonca’da “anne ve çocuk” anlamına gelir çünkü içinde hem tavuk eti hem de yumurta bulunur. Tatlı-tuzlu sosu, yumuşacık yapısıyla bu kase yemeği, Japon ev mutfağının en sevilen örneklerinden biridir.
OYAKODON TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı pişmiş Japon pirinci (veya yasemin pirinci)
- 250 g tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet soğan (yarım halka doğranmış)
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı mirin (yoksa bal ve sirke karışımıyla değiştirilebilir)
- 1 yemek kaşığı sake (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1/2 su bardağı su
- Taze soğan veya nori (isteğe bağlı süsleme için)
Yapılışı:
- Küçük bir tavaya soya sosu, mirin, sake, şeker ve suyu ekleyin. Karıştırıp kaynamaya bırakın.
- Soğanları ve tavuk etlerini sosa ekleyin. Orta ateşte, tencerenin kapağını kapatarak tavuğun iyice pişmesini sağlayın (yaklaşık 10 dakika).
- Yumurtaları bir kapta hafifçe çırpın. Pişen tavuğun üzerine gezdirerek dökün. Kapağı tekrar kapatın ve yumurta tamamen sertleşmeden, hafif akışkan kalacak şekilde 1-2 dakika pişirin.
- Pişmiş pirinci derin servis kaselerine paylaştırın. Üzerine sıcak tavuk-yumurta karışımını dikkatlice yerleştirin. Dilerseniz ince kıyılmış taze soğan ya da nori ile süsleyin.