Japon mutfağından sofralar: Oyakodon tarifi

Japon mutfağı denince akla genellikle sushi ve ramen gelir, ancak Japonların günlük yaşamında çok daha sade ve pratik yemekler öne çıkar. Bu tariflerden biri de Oyakodon: Adı Japonca’da “anne ve çocuk” anlamına gelir çünkü içinde hem tavuk eti hem de yumurta bulunur. Tatlı-tuzlu sosu, yumuşacık yapısıyla bu kase yemeği, Japon ev mutfağının en sevilen örneklerinden biridir.

OYAKODON TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı pişmiş Japon pirinci (veya yasemin pirinci)

250 g tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan (yarım halka doğranmış)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı mirin (yoksa bal ve sirke karışımıyla değiştirilebilir)

1 yemek kaşığı sake (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı şeker

1/2 su bardağı su

Taze soğan veya nori (isteğe bağlı süsleme için)

Yapılışı: