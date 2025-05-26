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Japon mutfağından sofralar: Oyakodon tarifi

Japon mutfağından sofralar: Oyakodon tarifi

26.05.2025 23:31:00
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Haber Merkezi
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Japon mutfağından sofralar: Oyakodon tarifi

Tavuk ve yumurtanın yumuşak uyumu, aromatik bir sosla pirincin üzerine seriliyor. Japonya’da ev yemeği denince akla ilk gelenlerden biri olan Oyakodon, hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunuyor.

Japon mutfağı denince akla genellikle sushi ve ramen gelir, ancak Japonların günlük yaşamında çok daha sade ve pratik yemekler öne çıkar. Bu tariflerden biri de Oyakodon: Adı Japonca’da “anne ve çocuk” anlamına gelir çünkü içinde hem tavuk eti hem de yumurta bulunur. Tatlı-tuzlu sosu, yumuşacık yapısıyla bu kase yemeği, Japon ev mutfağının en sevilen örneklerinden biridir.

OYAKODON TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pişmiş Japon pirinci (veya yasemin pirinci)
  • 250 g tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 adet soğan (yarım halka doğranmış)
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı mirin (yoksa bal ve sirke karışımıyla değiştirilebilir)
  • 1 yemek kaşığı sake (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1/2 su bardağı su
  • Taze soğan veya nori (isteğe bağlı süsleme için)

Yapılışı:

  1. Küçük bir tavaya soya sosu, mirin, sake, şeker ve suyu ekleyin. Karıştırıp kaynamaya bırakın.
  2. Soğanları ve tavuk etlerini sosa ekleyin. Orta ateşte, tencerenin kapağını kapatarak tavuğun iyice pişmesini sağlayın (yaklaşık 10 dakika).
  3. Yumurtaları bir kapta hafifçe çırpın. Pişen tavuğun üzerine gezdirerek dökün. Kapağı tekrar kapatın ve yumurta tamamen sertleşmeden, hafif akışkan kalacak şekilde 1-2 dakika pişirin.
  4. Pişmiş pirinci derin servis kaselerine paylaştırın. Üzerine sıcak tavuk-yumurta karışımını dikkatlice yerleştirin. Dilerseniz ince kıyılmış taze soğan ya da nori ile süsleyin.
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