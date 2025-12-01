Japon mutfağının en zarif lezzeti: Saşimi tarifi

Japon mutfağının en sade ama en rafine yemeklerinden biri olan saşimi, tamamen taze çiğ balığın ince dilimlenmesiyle hazırlanan bir lezzet şölenidir. Sadelik, tazelik ve keskin bıçak ustalığı bu yemeğin temelini oluşturur. Pirinç kullanılmamasıyla suşi çeşitlerinden ayrılan saşimi, temiz bir damak tadı ve hafif bir tüketim deneyimi sunar.

SAŞİMİ İÇİN HANGİ BALIKLAR KULLANILIR?

Saşiminin en önemli unsuru tazelik ve kalitedir. Genellikle şu balıklar tercih edilir:

Somon (sake)

Ton balığı (maguro)

Sarı kuyruk (hamachi)

Levrek

Çipura

Ahtapot veya kalamar (isteğe bağlı)

Balıkların “sushi-grade” ya da çiğ tüketime uygun olması gerekir.

MALZEMELER

Çiğ tüketime uygun taze balık

Soya sosu

Wasabi

Turp rendesi (daikon)

İnce dilim zencefil (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Balığı temizleyin ve kemiklerinden ayırın.

Fileto hâline getirilen balığın sinirleri alınır ve dokusu pürüzsüz bırakılır.

İnce ve keskin bir bıçak kullanın.

Sashimi, özel uzun sashimi bıçaklarıyla tek hamlede kesilir. Ev koşullarında keskin kılınmış uzun bir şef bıçağı da kullanılabilir.

Balığı doğru açıyla dilimleyin.

Balık, liflerin yönüne dikkat edilerek yaklaşık 0,5–1 cm kalınlığında dilimlenir.

Servis tabağını hazırlayın.

Daikon turpu, salatalık şeritleri veya nori yaprağı ile bir zemin hazırlanabilir.

Balık dilimlerini yerleştirin.

Dilimler birbirine yapışmayacak şekilde aralıklı dizilir.

Soya sosu ve wasabi ile servis edin.