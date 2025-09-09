Japon mutfağının nefis mantısı: MasterChef kamo gyoza tarifi

Dünya genelinde popülerleşen Japon mantısı gyoza, genellikle kıyma ve sebzelerle hazırlanır. Ancak farklı lezzetler arayanlar için ördek etinden yapılan Kamo Gyoza, sofralara zengin ve aromatik bir tat katıyor. Altı çıtır, üstü buharda yumuşak kalan bu tarif, yanında servis edilen soya bazlı sosuyla birlikte Japon mutfağının en özel deneyimlerinden birini sunuyor. Peki, Japon mutfağının nefis mantısı olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef kamo gyoza tarifi...

Malzemeler

Hamuru için (hazır gyoza yaprağı da kullanılabilir):

2 su bardağı un

3/4 su bardağı ılık su

Bir tutam tuz

İç harcı için:

200 gr ördek kıyması (bulunmazsa ördek göğüs eti çekilebilir)

1 su bardağı ince doğranmış lahana

2 dal taze soğan

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

Tuz & karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

Birkaç damla acı yağ (isteğe bağlı)

Yapılışı