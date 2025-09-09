Japon mutfağının şifalı lezzeti: Miso çorbası tarifi

Japon mutfağının en bilinen ve en sağlıklı yemeklerinden biri olan miso çorbası, fermente soya fasulyesinden elde edilen miso ile hazırlanır. Hafif yapısı, besleyici içeriği ve bağışıklığı güçlendirici etkisiyle sadece Japonya’da değil, tüm dünyada severek tüketilen geleneksel bir çorbadır.

MALZEMELER

4 su bardağı su

2 yemek kaşığı miso (beyaz veya kırmızı miso kullanılabilir)

1 çay kaşığı dashi tozu (balık veya sebze bazlı olabilir)

100 gr tofu (küçük küpler halinde)

1 yemek kaşığı kurutulmuş yosun (wakame)

2 dal taze soğan

YAPILIŞI

Suyu hazırlayın: Orta boy bir tencerede suyu kaynatın ve içine dashi tozunu ekleyin. Dashi, çorbanın temel lezzetini verecektir.

Yosunu ekleyin: Kaynayan suya kurutulmuş yosunları ilave edin, birkaç dakika şişmesini bekleyin.

Tofuyu ekleyin: Küp doğranmış tofuları kaynayan suya ekleyin, 2-3 dakika pişirin.

Miso’yu çözün: Küçük bir kasede birkaç kaşık sıcak suyla miso macununu açın. Daha sonra tencereye ekleyin. (Miso kaynatılmaz; besin değerini korumak için en son eklenir.)

Servis: İnce doğranmış taze soğanları ekleyin ve çorbayı sıcak olarak servis edin.

PÜF NOKTALARI

Miso kaynatılmamalıdır, aksi takdirde besin değerini kaybeder.

Dilerseniz içerisine mantar, ıspanak veya deniz ürünleri de ekleyebilirsiniz.

Daha hafif bir tat için beyaz miso, daha yoğun bir tat için kırmızı miso tercih edebilirsiniz.