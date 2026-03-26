Japonya’nın Sokak Sanatı: Okonomiyaki

Mutfak literatüründe "Japon pizzası" veya "tuzlu krep" olarak tanımlanan Okonomiyaki, özellikle Osaka ve Hiroşima bölgelerinin gurur kaynağıdır. Bu yemeği diğer krep türlerinden ayıran temel fark, hamurun sadece bir bağlayıcı görevi görmesi ve asıl dokunun ince kıyılmış lahanadan gelmesidir. Gastronomi dünyasında "interaktif bir pişirme deneyimi" olarak bilinen bu reçete, tatlı-tuzlu sosu ve mayonezin oluşturduğu o meşhur zikzak desenleriyle hem göze hem de damağa hitap eder.
OKONOMİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı ince kıyılmış beyaz lahana
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı dashi (veya tavuk suyu/su)
- 2 adet büyük boy yumurta
- 2 dal ince kıyılmış taze soğan
- 100 gram ince dilimlenmiş dana eti veya karides
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Okonomiyaki sosu (veya ketçap ve Worcestershire sos karışımı)
- Japon mayonezi (Kewpie)
- Katsuobushi (kurutulmuş palamut talaşı)
- Aonori (kurutulmuş yosun tozu)
- Kırmızı zencefil turşusu (Benishoga)
Yapılışı
- Un, dashi ve tuzu bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın; ardından yumurtaları ekleyip lahanayı sulandırmamak için çok fazla çırpmadan hafifçe karıştırın.
- Hazırladığınız bu sıvı karışıma lahanayı, taze soğanı ve küçük doğranmış zencefil turşusunu ekleyip tüm lahanalar hamurla kaplanana kadar harmanlayın.
- Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtıp yağlayın. Karışımı tavaya döküp yaklaşık 2-3 cm kalınlığında düzgün bir yuvarlak oluşturun.
- Üzerine seçtiğiniz proteini (et dilimleri veya karides) estetik bir şekilde yerleştirin.
- Alt tarafı altın sarısı rengi alıp sertleşene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.
- Bir spatula yardımıyla Okonomiyaki'yi dikkatlice ters çevirin (bu aşamada etler altta kalacak) ve tavanın kapağını kapatıp içindeki lahanaların yumuşaması için 5 dakika daha pişirmeye devam edin.
- Tekrar ters çevirip (etler üstte kalacak şekilde) bir servis tabağına alın.
- Üzerine önce fırça yardımıyla bolca okonomiyaki sosu sürün, ardından mayonez ile enine zikzak desenler çizin.
- Son dokunuş olarak üzerine aonori ve katsuobushi serpiştirin.