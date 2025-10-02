Kabak çorbası tarifi: Hem hafif hem de besleyici

Kabak çorbası, hem pratik hazırlanışı hem de damakta bıraktığı yumuşak aromasıyla öne çıkıyor. Diyet yapanların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bu çorba, sofralara lezzet ve sağlık katıyor...

MALZEMELER

3 adet kabak

1 adet patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

1 su bardağı süt (isteğe bağlı krema da kullanılabilir)

Tuz, karabiber

Üzeri için: Dereotu veya nane

HAZIRLANIŞI

Kabak, patates ve soğanı doğrayın.

Tencereye zeytinyağını alın, soğanı kavurun. Ardından unu ekleyip hafifçe kavurmaya devam edin.

Kabak ve patatesleri ekleyip birkaç dakika karıştırın. Üzerine sebze/tavuk suyunu ekleyin, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sebzeler piştikten sonra blender ile pürüzsüz hale getirin. Ardından sütü ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Kaselere alın, üzerine ince doğranmış dereotu veya nane serpip sıcak servis edin.