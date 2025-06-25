Kabarıyor ama maya yok! Bayatlamayan mayasız poğaça tarifi...

Mayalanma süresi beklemeden pratik bir şekilde hazırlanan ve günlerce yumuşaklığını koruyan bu mayasız poğaça tarifi, zamandan tasarruf etmek isteyenlerin kurtarıcısı oluyor. İşte enfes poğaça tarifi...

MALZEMELER

(Ortalama 15–18 adet küçük poğaça)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (1’inin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3,5 – 4 su bardağı un (kontrollü eklenecek)

İç harcı için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir + ince doğranmış maydanoz

Rendelenmiş kaşar, zeytin ezmesi veya patates püresi de tercih edilebilir

Üzeri için:

Ayrılan 1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

TARİF

Yoğurt, sıvı yağ, yumurtalar (birinin sarısı hariç), tuz ve şekeri derin bir kaba alın, güzelce karıştırın. Kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle açıp iç harcını koyun ve kapatarak yuvarlak ya da oval şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, isteğe göre susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

Kabartma tozu sayesinde mayasız olmasına rağmen yumuşacık kabarır.

Yoğurt ve sıvı yağ, poğaçanın günlerce yumuşak kalmasını sağlar.

Hava almayan bir kapta veya streçlenmiş olarak saklandığında 2-3 gün tazeliğini korur.

Hamura 1 tatlı kaşığı sirke eklemek ekstra gevreklik katabilir.