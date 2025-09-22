Kadayıflı magnolia tarifi: Çıtır ve kremsi tatlı keyfi...

Kadayıfın çıtır dokusu ile kremsi magnolia bir araya gelince ortaya nefis bir kadayıflı magnolia tatlısı çıkıyor. Hem şık sunumuyla hem de kolay hazırlanışıyla misafir sofralarının yeni yıldızı olmaya aday!

Malzemeler

Krema için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 kutu (200 ml) krema

Kadayıf Katmanı için:

200 g tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

HAZIRLANIŞI

Tel kadayıfı ince ince doğrayın. Tereyağını geniş bir tavada eritin, üzerine kadayıfı ekleyin. Rengi altın sarısı olana kadar kavurun. Şekeri ve cevizi ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve karıştırın. Ilındıktan sonra kremayı ekleyip mikserle çırpın.

Kaselerin veya bardakların dibine bir kat kadayıf, üzerine bir kat krema koyun. Katları sırayla tamamlayın ve en üste yine kadayıf serpin.

Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat soğutun. Soğuk servis edin.