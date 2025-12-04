Kafkas mutfağının lezzet bombası: Gürze mantısı

Kafkas göçleriyle Anadolu mutfağına taşınan Gürze, mantı ailesinin en karakteristik üyelerinden biri. Şekli, iç harcı ve pişirme yöntemiyle klasik Kayseri ya da Sinop mantısından tamamen farklı bir kimlik sunuyor. Gürze’nin en belirgin özelliği, kıyma harcının çiğden hamura eklenmesi ve mantının önce tavada mühürlenip sonra kısa bir süre haşlanması. Bu yöntem, iç malzemenin suyunu korurken dış yüzeyde hafif bir kızarma elde edilmesini sağlıyor; ortaya hem doyurucu hem de aroması güçlü bir yemek çıkıyor.
GÜRZE MANTISI TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
İç harç için
- 300 g orta yağlı kıyma
- 1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- ½ çay kaşığı kimyon
Pişirme için
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su
Servis için
- Sarımsaklı yoğurt
- Tereyağında kızdırılmış pul biber veya kırmızı toz biber
Yapılışı
- Un, tuz ve su karıştırılarak orta sertlikte bir hamur elde edilir.
- Hamur 20 dakika kadar dinlendirilir; ardından iki eşit parçaya bölünür.
- Oklavayla ince olacak şekilde açılır; bardak ağzı büyüklüğünde yuvarlak parçalar kesilir.
- Kıyma, soğan, baharatlar ve isteğe bağlı sarımsak iyice karıştırılır.
- Harç sulandırılmaz; kıymanın doğal yağı mantının içinde buhar etkisi oluşturur.
- Kesilen hamur yuvarlaklarının ortasına küçük bir miktar iç harç konur.
- Hamurun kenarları içe doğru kapatılır; ancak tamamen kapatılmaz.
- Üst kısmı hafif açık bırakılan yarım ay formu, Gürze’nin ayırt edici özelliğidir.
- Tava kızdırılır; tereyağı ve zeytinyağı eklenir.
- Gürzeler tavanın içine dizilir ve alt yüzeyleri hafifçe kızartılır.
- Ardından üzerine sıcak su eklenir; tavanın kapağı kapatılarak 6–7 dakika buharla pişmesi sağlanır.
- Suyunu çekmeye yakın ocak kapatılır; Gürzeler kısa bir süre dinlendirilir.
- Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edilir.
- Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirilerek tamamlanır.