Kafkas mutfağının lezzet bombası: Gürze mantısı

Kafkas göçleriyle Anadolu mutfağına taşınan Gürze, mantı ailesinin en karakteristik üyelerinden biri. Şekli, iç harcı ve pişirme yöntemiyle klasik Kayseri ya da Sinop mantısından tamamen farklı bir kimlik sunuyor. Gürze’nin en belirgin özelliği, kıyma harcının çiğden hamura eklenmesi ve mantının önce tavada mühürlenip sonra kısa bir süre haşlanması. Bu yöntem, iç malzemenin suyunu korurken dış yüzeyde hafif bir kızarma elde edilmesini sağlıyor; ortaya hem doyurucu hem de aroması güçlü bir yemek çıkıyor.

GÜRZE MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç harç için

300 g orta yağlı kıyma

1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kimyon

Pişirme için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Servis için

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağında kızdırılmış pul biber veya kırmızı toz biber

Yapılışı