Kafkas mutfağının yeşillik dolu lezzeti: Jingalov hats tarifi

Kafkas mutfağının en özgün tatlarından biri olan Jingalov Hats, Ermeni mutfağının doğallığını ve sadeliğini en güzel yansıtan yemeklerden biridir. Bol yeşillikli iç harcıyla hem doyurucu hem de hafif bir seçenek sunan bu geleneksel gözleme, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında taze otların bol olduğu dönemde yapılır. Sacda pişirilerek incecik bir hamurla buluşan yeşillikler, doğanın tazeliğini sofralara taşır.

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 1 su bardağı ılık su

İç harcı için:

1 demet taze soğan

1 demet maydanoz

1 demet nane

1 demet dereotu

1 demet ısırgan otu (isteğe bağlı)

Birkaç yaprak pazı veya ıspanak

Tuz, karabiber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, tuz ekleyin ve azar azar ılık su ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20-30 dakika dinlendirin.

Yeşillikleri hazırlayın: Tüm otları yıkayıp ince ince doğrayın. Tuz, karabiber ve sıvı yağ ile harmanlayın.

Hamuru açın: Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Unlanmış zeminde ince olacak şekilde açın.

İç harcını koyun: Hamurun yarısına yeşillik karışımını yayın, diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını bastırarak kapatın.

Pişirin: Isıtılmış sacda ya da yapışmaz tavada her iki yüzünü de kızarana kadar pişirin.

Servis edin: Sıcak olarak, yanında ayran veya yoğurtla servis edebilirsiniz.