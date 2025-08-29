Kahramanmaraş mutfağının efsane lezzeti: Eli Böğründe tarifi

İnce doğranmış kuzu eti, soğan, domates ve baharatların harmanlanıp fırında pişirilmesiyle ortaya çıkan Eli Böğründe, hem doyurucu hem de geleneksel lezzetleri sofralara taşır. Yanında lavaş ekmeği veya pirinç pilavı ile servis edildiğinde tam bir şölen sunar. İşte Eli Böğründe tarifi...

MALZEMELER

500 g kuşbaşı kuzu eti (tercihen zırhla çekilmiş)

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

3 adet domates (1’i ortasına, diğerleri doğranacak)

4-5 adet yeşil biber

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı zeytinyağı veya kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Maydanoz (üzeri için, isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti, ince doğranmış soğanı, doğranmış domatesi, biberi ve sarımsağı geniş bir kapta harmanlayın.

Üzerine salça, zeytinyağı (veya kuyruk yağı), baharatlar ve tuz ekleyip iyice yoğurun.

Hazırladığınız harcı geniş bir fırın tepsisine yayın.

Tam ortasına bütün bir domates ve birkaç biber yerleştirin (yemeğe adını veren detay budur).

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika, etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkınca sıcak olarak servis edin.