Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintili lezzet: Kuru domatesli zeytinli çörek tarifi

Ev yapımı hamur işlerinin en sevilenlerinden biri olan kuru domatesli zeytinli çörek, yumuşacık dokusu ve aromatik içeriğiyle sofralarda fark yaratıyor. Özellikle kahvaltılarda, brunch menülerinde ve çay saatlerinde tercih edilen bu tarif, Akdeniz mutfağının sevilen tatlarını bir araya getiriyor. İşte, kuru domatesli zeytinli çörek tarifi...

KURU DOMATESLİ ZEYTİNLİ ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

4 su bardağı un

İç harcı için:

8-10 adet kuru domates

1 çay bardağı çekirdeksiz siyah zeytin (doğranmış)

100 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KURU DOMATESLİ ZEYTİNLİ ÇÖREK YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.

Üzerine yumurta, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Kuru domatesleri küçük doğrayın, zeytin ve kekikle karıştırın.

Mayalanan hamuru açın, iç harcı üzerine yayın ve rulo şeklinde sarın.

İsterseniz örgü veya spiral şekil verin.

Tepsiye alıp üzerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ilık servis edin.

Afiyet olsun!