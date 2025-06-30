Kahvaltı sofralarına çok yakışan kıyır kıyır lezzet: Zeytinli poğaça tarifi

Yumuşacık dokusu, tuzlu zeytin lezzeti ve mis gibi kokusuyla zeytinli poğaça, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde en çok tercih edilen hamur işlerinden biridir. Pratik hazırlanışı ve uzun süre tazeliğini korumasıyla dikkat çeken bu tarif, ev yapımı poğaça lezzetini sofralarınıza taşıyor. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu kıyır kıyır lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis zeytinli poğaça tarifi...





ZEYTİNLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

5-5,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

1 su bardağı doğranmış siyah zeytin

İsteğe bağlı olarak biraz beyaz peynir veya kaşar peyniri

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ZEYTİNLİ POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık süt, su, sıvı yağ, şeker ve mayayı derin bir yoğurma kabında karıştırın.

Üzerine tuzu ve kontrollü şekilde unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp, oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın.

İçine zeytin harcından koyup kapatın, yuvarlayarak poğaça şekli verin.

Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ya da çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar, yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!