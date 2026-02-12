Kahvaltı sofralarına çok yakışan yumuşacık lezzet: Dereotlu sakallı poçağa tarifi

Klasik poğaça tariflerinden sıkılanlar için hem şık sunumlu hem de lezzetiyle fark yaratan bir alternatif: dereotlu sakallı poğaça. Yumuşacık mayalı hamurun içine bol dereotu eklenerek hazırlanan bu tarif, piştikten sonra ikiye kesilip peynirli harçla dolduruluyor ve kenarları süslenerek “sakallı” görünüm kazandırılıyor. Özellikle misafir sofralarında, gün menülerinde ve kahvaltılarda hem göze hem damağa hitap eden bu poğaça, pratik yapımıyla da favoriniz olacak. İşte, nefis dereotlu sakallı poçağa tarifi...

DEREOTLU SAKALLI POÇAĞA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu

3–3,5 su bardağı un

İç harcı için:

150 gram beyaz peynir

2 yemek kaşığı labne veya krem peynir

1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

DEREOTLU SAKALLI POÇAĞA YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırarak 5 dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

İnce doğranmış dereotunu hamura ekleyip tekrar yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın ve tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları ortadan ikiye kesin (tam ayırmadan).

Peynirli harcı içine sürün ve kenarlarına dereotu veya peynir bulaştırarak “sakallı” görünüm verin.

Afiyet olsun!