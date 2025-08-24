Kahvaltı sofralarına enfes dokunuş: Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytin ezmesi, hazır olarak satın alındığında katkı maddeleri ve fazla tuz içerebilir. Oysa evde yapacağınız zeytin ezmesi hem daha sağlıklı hem de damak zevkinize uygun şekilde hazırlanabilir. Üstelik birkaç basit malzeme ve kısa bir hazırlık süresiyle, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu eşsiz lezzeti kendiniz yapabilirsiniz. Peki, kahvaltı sofralarına enfes bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz kıvamıyla ev yapımı zeytin ezmesi tarifi...

EV YAPIMI ZEYT İ N EZMES İ TAR İ F İ

Malzemeler:

2 su bardağı çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)

Yarım çay kaşığı karabiber

EV YAPIMI ZEYT İ N EZMES İ YAPILI Ş I

Çekirdeği çıkarılmış siyah zeytinleri yıkayıp süzün.

Zeytinleri mutfak robotuna alın.

İçine sarımsak, limon suyu ve baharatları ekleyin.

Malzemeleri çektikten sonra zeytinyağını yavaş yavaş ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız ezmeyi bir kavanoza alıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürerek, sandviçlerde ya da mezelerde kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!