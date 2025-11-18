Kahvaltı sofralarına pratik dokunuş: Patatesli tuzlu kek tarifi

Tuzlu kek tarifleri son yıllarda kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde ve pratik atıştırmalık arayışlarında sıkça tercih edilmeye başladı. Patatesli tuzlu kek ise hem ekonomik malzemeleri hem de doyurucu yapısıyla öne çıkan tarifler arasında yer alıyor. Peki, kahvaltı sofralarına pratik bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes patatesli tuzlu kek tarifi...

PATATESLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy haşlanmış patates

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı rendelenmiş kaşar (isteğe bağlı)

1 adet doğranmış yeşil soğan veya maydanoz

PATATESLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri rendeleyin veya ezerek püre kıvamına getirin.

Bir karıştırma kabında yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpın.

Üzerine un, kabartma tozu, tuz ve baharatları ekleyerek akıcı bir kek hamuru elde edin.

Rendelenmiş patatesi ve yeşillikleri hamura ekleyip spatula ile karıştırın.

İsteğe bağlı olarak kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika kontrollü şekilde pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!