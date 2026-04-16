Kahvaltı sofralarına pratik ve çıtır lezzet: Patatesli rulo börek tarifi

Patatesli rulo börek, pratik hazırlanışı ve doyurucu iç harcıyla mutfakların en sevilen tariflerinden biridir. İncecik yufkaların arasına yayılan patatesli karışım, fırında pişerken çıtır bir doku kazanır ve ortaya nefis bir lezzet çıkar. İster kahvaltıda ister çay saatlerinde servis edebileceğiniz bu börek, misafir sofralarında da her zaman ilgi gören klasik tariflerden biridir. İşte, çıtır çıtır patatesli rulo börek tarifi...

PATATESLİ RULO BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

5 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı kuru nane

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir

PATATESLİ RULO BÖREK YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri ezerek geniş bir kaba alın.

Üzerine eritilmiş tereyağı, yumurta, yoğurt, tuz ve kuru naneyi ekleyip karıştırın.

Yufkalardan birini tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız harçtan sürün.

Üzerine beyaz peynir parçaları serpin.

Aynı işlemi ikinci ve üçüncü yufka için de uygulayın.

Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarın.

Ruloyu streç filme sararak yaklaşık 1-1,5 saat buzlukta bekletin.

Hafif donan ruloyu dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 25 dakika kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!