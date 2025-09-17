Kahvaltı sofralarına renk katan enfes lezzet: Üzüm reçeli tarifi

Doğal üzüm aroması, yoğun kıvamı ve damakta bıraktığı eşsiz lezzetiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olur. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz üzüm reçeli, katkı maddesi içermeden tamamen doğal şekilde yapılabilir. Peki, kahvaltı sofralarına renk katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla üzüm reçeli tarifi...

ÜZÜM REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg siyah veya beyaz üzüm (tercihen çekirdeksiz)

750 g toz şeker

Yarım limon suyu

İsteğe bağlı:

1-2 adet karanfil ya da çubuk tarçın (ekstra aroma için)

ÜZÜM REÇELİ YAPILIŞI

Üzümleri güzelce yıkayın ve saplarından ayırın.

Temizlenmiş üzümleri geniş bir tencereye alın, üzerine şekeri dökün ve birkaç saat bekletin.

Böylece üzümler suyunu salacaktır.

Orta ateşte şekeri eriyene kadar karıştırın, ardından kısık ateşte reçel kıvamını alana kadar kaynatın.

Bir tabağa damlatın, damla yayılmadan duruyorsa reçeliniz olmuş demektir.

Ocaktan almadan birkaç dakika önce limon suyunu ekleyin.

Sıcak reçeli cam kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin.

Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!