Kahvaltı sofralarına renk katan lezzet: Frambuaz reçeli tarifi

Frambuaz reçeli, tatlı ve ekşimsi aromasıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Taze frambuazların doğal tadını koruyarak yapılan bu reçel, sadece kahvaltılarda değil tatlı tariflerinde de kullanılabilir. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz frambuaz reçeli, kavanozda uzun süre tazeliğini korur. Peki, kahvaltı sofralarına renk katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz kıvamıyla frambuaz reçeli tarifi...

FRAMBUAZ RE Ç EL İ TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram taze frambuaz

400 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

FRAMBUAZ RE Ç EL İ YAPIL Ş I

Frambuazları yıkayıp süzün.

Derin bir tencereye frambuazları ve şekeri ekleyin, 15-20 dakika kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

Limon suyunu ilave edin ve karışımı kaynamaya bırakın.

Köpük oluşursa ara ara alın.

Reçel kıvamına geldiğinde vanilini ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Sıcakken sterilize edilmiş kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın.

Afiyet olsun!