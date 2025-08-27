Kahvaltı sofralarına tatlı bir dokunuş: Elmalı pankek tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan pankek, farklı malzemelerle zenginleştirildiğinde bambaşka bir lezzete dönüşür. Elmalı pankek tarifi, hem pratik yapımıyla hem de yumuşacık dokusu ve tarçınlı elma aromasıyla güne tatlı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Çay veya kahve eşliğinde servis edilebilecek bu nefis lezzet, çocukların da çok seveceği bir kahvaltı alternatifi olur. Peki, kahvaltı sofralarına tatlı bir dokunuş olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes elmalı pankek tarifi...

ELMALI PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 adet rendelenmiş elma

1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamur için)

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

ELMALI PANKEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın, ardından süt ve sıvı yağı ekleyin.

Un, kabartma tozu ve tarçını da ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Rendelenmiş elmaları hamurun içine ekleyip karıştırın.

Elma, pankeklere hem nem hem de tatlı bir aroma katacaktır.

Tavayı hafifçe yağlayın ve orta ateşte kızdırın.

Bir kepçe hamurdan dökün, iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen pankekleri üst üste dizin.

Üzerine bal, pudra şekeri, fındık veya ceviz serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!