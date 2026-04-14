Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Tahinli açma tarifi

Tahinli açma, geleneksel hamur işi tarifleri arasında hem pratikliği hem de yoğun aromasıyla öne çıkar. Mayalı hamurun yumuşacık dokusu, içine sürülen tahinle birleşerek hem tatlı hem de hafif yoğun bir lezzet sunar. İşte, nefis tahinli açma tarifi...

TAHİNLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un (kontrollü eklenir)

2 yemek kaşığı kuru maya

4 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

İç harcı için:

2 su bardağı tahin

Püf Noktası:

Hamurun iyi kabarması için kullanılan süt ve suyun mutlaka ılık olması gerekir; sıcak ya da soğuk sıvılar mayanın etkisini azaltır.

TAHİNLİ AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akları ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalandırın.

Mayalanan hamurdan bezeler koparın ve ince açın.

Açtığınız hamurun üzerine bolca tahin sürün.

Hamuru rulo yapıp kendi etrafında dolayarak halka şekli verin.

Tepsiye dizip üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika pişirin.

Ilık servis edin.

Afiyet olsun!