Kahvaltı sofralarına turunçgil dokunuşu: Ev yapımı kumkat reçeli tarifi

Turunçgiller ailesinin minik ama aroması güçlü üyesi kumkat, kabuğuyla birlikte tüketilebilen nadir meyvelerden biridir. Hafif ekşi ve tatlı dengesi sayesinde reçel yapımında da sıkça tercih edilir. Kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenler için kumkat reçeli hem pratik hem de gösterişli bir alternatiftir.

MALZEMELER

500 gram kumkat

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Kumkatları iyice yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin.

Her birinin üzerine kürdanla birkaç delik açın (acı suyunun çıkması için).

Tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 5 dakika kaynatın.

Suyunu süzüp aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

Ayrı bir tencerede şeker ve suyu kaynatıp şerbet hazırlayın.

Kumkatları şerbete ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ilave edin.

Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcakken steril kavanozlara doldurup kapağını kapatın.

Püf Noktası

Kumkatları kaynatma aşamasını atlamayın; bu işlem hem acılığını azaltır hem de kabukların yumuşamasını sağlar. Daha aromatik bir tat için pişirme sırasında çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.