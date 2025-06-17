Kahvaltı sofralarına yenilik katan doyurucu lezzet: Patatesli pankek tarifi

Klasik pankek tariflerinden sıkıldıysanız, hem doyurucu hem de farklı bir alternatif olan patatesli pankek tam size göre! Yumuşacık dokusu ve patatesin eşsiz lezzetiyle bu tarif, özellikle kahvaltı sofralarına nefis bir dokunuş katıyor. Peki, kahvaltı sofralarına yenilik katan bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla patatesli pankek tarifi...





PATATESLİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz (isteğe göre)

Karabiber (isteğe göre)

2-3 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirme için)

PATATESLİ PANKEK YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri bir kaba alın ve ezerek püre haline getirin.

Pankek hamurunun pürüzsüz olması için patatesleri iyice ezmeniz önemli.

Patates püresine yumurtaları kırın, sütü ilave edin ve güzelce çırpın.

Ardından un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze soğan da ilave edebilirsiniz.

Krep kıvamından biraz daha yoğun bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Teflon ya da yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Hazırladığınız harçtan bir kepçe alarak tavaya dökün ve her iki tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.

Her seferinde tavayı hafifçe yağlamayı unutmayın.

Sıcak sıcak servis edilen patatesli pankekler, yoğurt, labne peyniri, domates sosu ya da taze otlarla harika bir uyum sağlar.

Dilerseniz üzerine kaşar peyniri serpip fırında da kısa süre ısıtabilirsiniz.

Afiyet olsun!