Kahvaltı sofralarını süsleyen kat kat lezzet: Kaymaklı cevizli poğaça tarifi

Kaymaklı cevizli poğaça, klasik poğaça tariflerinden farklı olarak içindeki zengin dolgusuyla öne çıkan nefis bir hamur işidir. Yumuşacık dokulu hamurun arasına sürülen kaymak ve iri parçalı ceviz, her lokmada ayrı bir tat bırakır. Fırında üzeri nar gibi kızaran bu özel tarif, özellikle kahvaltılarda, beş çaylarında ve misafir ikramlarında büyük ilgi görür. İşte, puf puf kabaran kaymaklı cevizli poğaça tarifi...

KAYMAKLI CEVİZLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kuru maya

1/2 su bardağı ılık süt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı un

İç harcı için:

100 gram kaymak

1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

Püf noktası:

Hamurun iyi mayalanması poğaçaların daha puf puf ve yumuşak olmasını sağlar.

KAYMAKLI CEVİZLİ POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık süt ile mayayı karıştırıp çözdürün.

Sıvı yağ, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın.

Kontrollü şekilde un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru iki parçaya ayırın.

Her parçayı dikdörtgen şeklinde açın.

Üzerine kaymak sürün ve ceviz serpiştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın.

2-3 parmak kalınlığında dilimleyin.

Tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!