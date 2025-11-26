Kahvaltı sofralarının kabaran lezzeti: Balon pişi tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 10:00:00
Balon pişi, dışı çıtır içi tamamen boş yapısıyla kahvaltı sofralarının en çok sevilen lezzetlerinden biridir. Az malzemeyle hızlıca hazırlanan bu tarif, doğru mayalama ve iyi kızdırılmış yağ sayesinde mükemmel şekilde kabarır.

Balon pişi, Türk mutfağının en sevilen ve en pratik hamur işlerinden biridir. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofraya çıktığında herkesin yüzünü güldürür. İçinin tamamen boş, dışının ise çıtır ve altın renginde olması bu pişiyi diğerlerinden ayırır. Üstelik çok az malzemeyle kısa sürede yapılabilir. İşte evde mükemmel balon pişi yapmanın püf noktaları ve adım adım tarifi…

MALZEMELER

  • 2 su bardağı ılık su veya süt
  • 1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı kuru maya)
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4–4,5 su bardağı un
  • Kızartmak için sıvı yağ

BALON PİŞİ NASIL YAPILIR?

1. Hamuru Hazırlayın

Ilık süt/su, maya ve şekeri geniş bir kaba alın. Maya tamamen çözülene kadar karıştırın. Ardından tuz ve unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

2. Dinlenmeye Bırakın

Hamurun üzerini streç filmle kapatın ve yaklaşık 40–45 dakika mayalanması için bekletin. Hamur iki katına çıktığında hazırdır.

3. Hamuru Açın

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgâha alın. Orta kalınlıkta (yaklaşık 0,5 cm) açın. Bir bardak ya da yuvarlak kalıpla hamurdan daireler kesin.

4. Kızartma Aşaması

Geniş bir tavada yağı iyice kızdırın. Yağ yeterince sıcak değilse pişiler kabarmaz; bu yüzden yağın ısısı çok önemlidir. Hamur parçalarını yağa bıraktığınızda birkaç saniye içinde hızla şişmeye başladığını göreceksiniz. Her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.

5. Fazla Yağını Alın

Kızaran pişileri havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

