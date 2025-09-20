Kahvaltı Sofralarının Tatlı Yıldızı: Pratik Pankek Tarifi

Sabah kahvaltılarında hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olan pankek, hafif tatlı dokusuyla günün en keyifli başlangıcını sunuyor. Yapımı oldukça kolay olan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofraları şenlendirmek için birebir. İster bal ve reçelle ister çikolata sosu ve taze meyvelerle servis ederek damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirmek için)

Yapılışı