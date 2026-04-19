Kahvaltı sofralarının yıldızı: Üç peynirli ekmek tarifi

Üç peynirli ekmek tarifi, bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleri değerlendirmek için hazırlanabilecek en lezzetli kahvaltılıklardan biridir. Dışı çıtır, içi yumuşacık ekmek dilimlerinin arasına sürülen aromatik tereyağlı sos ve bol peynir karışımı sayesinde ortaya nefis bir fırın lezzeti çıkar. Özellikle kalabalık kahvaltı sofralarında, brunch masalarında ya da çay saatlerinde sıcak sıcak servis edildiğinde herkesin favorisi olmaya aday. İşte, enfes tadıyla üç peynirli ekmek tarifi...

ÜÇ PEYNİRLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet yuvarlak köy ekmeği veya somun ekmek

50 gram tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1/4 demet maydanoz

1/2 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Peynir karışımı için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

Üzeri için:

İnce doğranmış frenk soğanı

1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu

Püf noktası:

Ekmeği keserken alt tabana kadar inmeyin. Böylece ekmek bütün kalır ve peynirler içinde güzelce erir.

ÜÇ PEYNİRLİ EKMEK YAPILIŞI

Yuvarlak ekmeği enine ve boyuna kareler oluşturacak şekilde kesin.

Alt kısmını tamamen kesmemeye dikkat edin.

Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın.

İçine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, hardal ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız karışımı ekmek aralarına sürün.

Kaşar, mozzarella ve cheddar peynirlerini karıştırıp kesiklerin arasına doldurun.

Ekmeği folyoya sarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Son 5 dakika folyoyu açıp üzerinin kızarmasını sağlayın.

Frenk soğanı ve haşhaş tohumu serperek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!