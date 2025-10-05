Kahvaltı ve çay saatlerinin yeni gözdesi: Tarçınlı rulo nasıl yapılır?

Kuzey Avrupa kökenli olan tarçınlı rulo (Cinnamon Rolls), dünya genelinde kahvaltı ve beş çayı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve aromatik tarçın kokusuyla evi saran bu tarif, özellikle kış aylarında sıcak bir kahveyle mükemmel bir uyum yakalıyor.

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su barda ğı ılık s üt

1 paket instant maya (10 g)

2 yemek ka şığı toz şeker

1/3 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

3,5 su bardağı un

1 çay ka şığı tuz

İçi için:

3 yemek ka şığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı toz tar ç ın

Üzeri için:

100 g labne veya krem peynir

2 yemek ka şığı tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilin

1-2 yemek kaşığı s üt

YAPILIŞI

Ilık sütü, mayayı ve şekeri karıştırarak 10 dakika bekletin.

Üzerine yumurta, sıvı yağ ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru mayalanması için 1 saat dinlendirin.

Mayalanan hamuru dikdörtgen şeklinde açın.

Üzerine tereyağını sürün, karışık tarçın ve esmer şekeri her yerine serpiştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve 3 cm kalınlığında dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip 20 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Üzeri için tüm malzemeleri çırpın ve sıcak ruloların üzerine gezdirin.