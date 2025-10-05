Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltı ve çay saatlerinin yeni gözdesi: Tarçınlı rulo nasıl yapılır?

5.10.2025 14:06:00
Son dönemlerin en sevilen hamur işi tatlılarından biri olan tarçınlı rulo, yumuşacık dokusu ve mis kokusuyla kahvaltıların ve çay saatlerinin yıldızı oluyor. İşte adım adım tarçınlı rulo tarifi…

Kuzey Avrupa kökenli olan tarçınlı rulo (Cinnamon Rolls), dünya genelinde kahvaltı ve beş çayı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve aromatik tarçın kokusuyla evi saran bu tarif, özellikle kış aylarında sıcak bir kahveyle mükemmel bir uyum yakalıyor.

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket instant maya (10 g)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/3 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

İçi için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 2 yemek kaşığı toz tarçın

Üzeri için:

  • 100 g labne veya krem peynir
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • 1-2 yemek kaşığı süt

YAPILIŞI

Ilık sütü, mayayı ve şekeri karıştırarak 10 dakika bekletin.

Üzerine yumurta, sıvı yağ ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru mayalanması için 1 saat dinlendirin.

Mayalanan hamuru dikdörtgen şeklinde açın.

Üzerine tereyağını sürün, karışık tarçın ve esmer şekeri her yerine serpiştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve 3 cm kalınlığında dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip 20 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Üzeri için tüm malzemeleri çırpın ve sıcak ruloların üzerine gezdirin.

