Kahvaltılara çok yakışan pratik bir Alman lezzeti: Flammkuchen tarifi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:14

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:14

Flammkuchen, Almanya’nın Alsace bölgesine özgü, incecik hamuru ve zengin malzemeleriyle herkesin damak tadına hitap eden bir lezzettir. Türkçe’de “alevli kek” anlamına gelen Flammkuchen, Fransız mutfağındaki tarte flambée’ye benzeyen, ancak kendine has özellikleriyle farklılaşan bir yemektir. İnce hamuru üzerine serilen kremamsı sos, soğan ve pastırma ile hazırlanan bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir seçenektir. Peki, kahvaltılara çok yakışan pratik bir Alman lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes flammkuchen tarifi...

FLAMMKUCHEN TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Sos için:

200 gram krema veya crème fraîche

100 gram süzme yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Bir tutam tuz ve karabiber

Üzeri için:

1 adet büyük soğan (ince dilimlenmiş)

100 gram pastırma veya pancetta (ince şeritler halinde kesilmiş)

1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri veya Gruyère peyniri (isteğe bağlı)

FLAMMKUCHEN YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında un, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu bir araya getirin.

Hamuru ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun.

Gerekirse azar azar un ekleyerek kıvamı ayarlayın.

Hamuru streç filmle kaplayarak 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Bir kasede krema, süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Dinlenen hamuru unlanmış bir zeminde, olabildiğince ince bir şekilde açın.

Flammkuchen’in hamuru pizzadan daha ince olmalıdır.

Açılan hamuru pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye yerleştirin.

Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız kremalı sosu eşit şekilde yayın.

Sosun üzerine dilimlenmiş soğanları ve pastırma şeritlerini serpiştirin.

İsteğe bağlı olarak rende peyniri de ekleyebilirsiniz.

Fırınınızı önceden 250°C’ye ısıtın.

Flammkuchen’i önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika, kenarları çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Fırından çıkan Flammkuchen’i dilimleyerek sıcak servis yapın.

Yanında yeşil salata ve hafif bir içecekle mükemmel bir öğün sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!