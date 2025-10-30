Kahvaltıların en lezzetli hali: Pişi tarifi

Sabah kahvaltılarında çayın yanına mis gibi kızarmış pişilerden daha güzeli zor bulunur. İşte, içi asla hamur kalmayan, dışı altın sarısı kızaran tam ölçülü, lezzet garantili bir pişi tarifi.
PİŞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı instant maya (ya da 1 paket kuru maya)
- 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
- Mayayı hazırlayın: Geniş bir kaba ılık sütü, ılık suyu, şekeri ve mayayı alın. Maya eriyene kadar karıştırın ve 5 dakika kadar bekletin.
- Hamuru yoğurun: Tuz ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini temiz bir bezle kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.
- Hamuru şekillendirin: Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, elinizle bastırarak havasını çıkarın.
- Merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında açın. Bardakla veya kalıpla yuvarlaklar kesin.
- Kızartma hazırlığı: Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Yağın yeterince ısındığından emin olun (bir parça hamuru atınca hemen yukarı çıkmalı).
- Pişileri kızartın: Hazırladığınız hamurları dikkatlice yağa bırakın. Her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
- Fazla yağını alın: Kızaran pişileri kağıt havlu serili tabağa alın, fazla yağını süzdürün.
- Sıcak servis edin: Sıcakken servis edin; yanına beyaz peynir, reçel veya bal mükemmel gider.