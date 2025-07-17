Kahvaltıların farklı lezzeti: Sütlü biber tarifi

Anadolu mutfağının en sade ama en çok sevilen tariflerinden biri olan sütlü biber, eski usul pişirme yöntemlerinin zarif bir temsilcisi. Az malzemeyle büyük lezzet yaratmanın en güzel örneklerinden biri olan bu tarif, hem pratikliği hem de hafifliğiyle sıcak yaz günlerinde tercih sebebi oluyor. Üstelik ister kahvaltı masasında, ister zeytinyağlıların yanında rahatlıkla yer bulabiliyor. Şimdi bu nostaljik tarifi birlikte adım adım keşfedelim…

SÜTLÜ BİBER TARİFİ

Malzemeler

10-15 adet yeşil biber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt (200 ml)

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılış