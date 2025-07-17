Kahvaltıların farklı lezzeti: Sütlü biber tarifi

Anadolu mutfağının en sade ama en çok sevilen tariflerinden biri olan sütlü biber, eski usul pişirme yöntemlerinin zarif bir temsilcisi. Az malzemeyle büyük lezzet yaratmanın en güzel örneklerinden biri olan bu tarif, hem pratikliği hem de hafifliğiyle sıcak yaz günlerinde tercih sebebi oluyor. Üstelik ister kahvaltı masasında, ister zeytinyağlıların yanında rahatlıkla yer bulabiliyor. Şimdi bu nostaljik tarifi birlikte adım adım keşfedelim…
SÜTLÜ BİBER TARİFİ
Malzemeler
- 10-15 adet yeşil biber
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt (200 ml)
- Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yapılış
- Sütlü biber kızartması için öncelikle biberlerin saplarını keselim ve eşit parçalar halinde doğrayalım. Bu aşamada biberleriniz çok çekirdekliyse çekirdeklerini çıkartarak kullanabilirsiniz.
- Ardından uygun bir tavaya sıvı yağı alalım. Doğradığımız biberleri tavaya alalım ve orta ateşte, hafif diri kalacak şekilde soteleyelim.
- Biberlerin üzerine unu ilave edelim ve bir kaç dakika karıştırarak kavuralım.
- Daha sonra süt ve tuzu ekleyerek koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim.
- Üzerinin sosu için ayrı bir tavaya tereyağını alalım ve eritelim.
- Toz kırmızı biberi de eriyen tereyağının üzerine ekleyelim ve karıştıralım.
- Kızdırdığımız sosumuzu sütlü biber kavurmasının üzerine gezdirelim ve ocaktan alarak servis edelim. Kahvaltılık olarak tüketebileceğiniz sütlü biber tarifini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun!