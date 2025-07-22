Kahvaltıların vazgeçilmezi: Pratik ve lezzetli pankek tarifi

Hem pratik hem de tam ölçülü bu tarifle, dakikalar içinde harika bir lezzet şöleni hazırlayabilirsiniz. Bal, çikolata, meyve ya da reçelle birleştiğinde tadına doyum olmuyor. İşte, Pratik ve lezzetli pankek tarifi...

PANKEK TARİFİ

Malzemeler (10–12 adet için)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı – daha pürüzsüz kıvam için)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın:Bir kapta yumurtaları ve şekeri 1-2 dakika çırpın. Karışım açık sarı renge gelmeli.

Sütü ve yağı ekleyin: Üzerine sütü (ve isterseniz sıvı yağı) ekleyip karıştırın.

Kuru malzemeleri ilave edin: Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz, akışkan ama çok sıvı olmayan bir kıvam elde edin. Mikser veya tel çırpıcıyla karıştırabilirsiniz.

Tavayı ısıtın: Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın. Tava iyice kızmadan dökmeyin.

Pankekleri pişirin: Harcı bir kepçe yardımıyla tavaya dökün. Üzeri göz göz olmaya başlayınca (yaklaşık 1–2 dakika), spatula ile çevirip diğer yüzünü de pişirin. Her iki tarafı da altın rengini almalı.

SERVİS ÖNERİSİ

Bal, reçel, çikolata kreması, fındık ezmesi veya taze meyvelerle servis edebilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpip yanında bir fincan kahveyle sunarsanız, tam bir brunch keyfi olur.

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