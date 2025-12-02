Kahvaltıların yeni gözdesi: Patatesli bazlama tarifi

Patatesli bazlama, Anadolu’nun en sevilen hamur işlerinden biri olarak sofralarda özel bir yere sahiptir. İçindeki patates püresi sayesinde yumuşacık dokusu uzun süre taze kalan bu lezzet, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilir. Sıcakken tereyağıyla buluşunca mis gibi kokan patatesli bazlama, hem pratik hem de doyurucu bir tarif arayanlar için ideal bir seçenektir.

PATATESLİ BAZLAMA İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy haşlanmış patates

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

PATATESLİ BAZLAMA NASIL YAPILIR?

1. Patates Püresini Hazırlayın

Haşlanmış patatesleri ezip pürüzsüz hale getirin. Hamurun yumuşaklığını sağlayan en önemli adım burasıdır.

2. Hamuru Yoğurun

Geniş bir yoğurma kabına un, tuz, maya ve şekeri ekleyin.

Ortasını açıp sütü, suyu, sıvı yağı ve patates püresini koyun.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

3. Mayalandırın

Hamurun üzerini örterek 45–60 dakika dinlendirin. Hamur iki katına çıkmalıdır.

4. Şekil Verin

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın. Her bezeyi hafif unlayarak parmak uçlarınızla yuvarlak ve orta incelikte açın.

5. Pişirme

Isıtılmış döküm tavada veya kalın tabanlı bir tavada bazlamaları önlü arkalı pişirin.

Pişerken kabarması için üzerine hafifçe bastırabilirsiniz.

6. Servis

Sıcakken üzerine tereyağı sürerek servis edebilirsiniz. Peynir, zeytin, domates ve çay eşliğinde şahane bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.