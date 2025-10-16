Kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patates tostu tarifi

Sabah kahvaltılarında klasik tosttan sıkıldıysanız, bu tarif tam size göre! Ekmek kullanmadan yalnızca dört basit malzeme ile hazırlanan patates tostu, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla kahvaltı sofralarına fark katıyor. Üstelik dakikalar içinde hazırlanabiliyor ve hem çocukların hem de yetişkinlerin severek yiyeceği bir lezzet sunuyor. Peki, kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes patates tostu tarifi...

PATATES TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy patates

1 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve isteğe göre karabiber

PATATES TOSTU YAPILIŞI

Patatesleri soyup rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerin fazla suyunu bir bez yardımıyla sıkın.

Geniş bir kapta patatesleri yumurta, kaşar peyniri ve tuzla karıştırın.

Tost makinesini ısıtın ve karışımdan bir miktar alarak tost makinesine yerleştirin.

Üzerini bastırarak 8-10 dakika kadar, patatesler altın rengini alana dek pişirin.

Patates tostu, yoğurtlu sarımsak sos veya ketçap-mayonez ikilisi ile servis edilebilir.

Yanına taze demlenmiş çay eşliğinde mükemmel bir kahvaltı alternatifi olur.

Afiyet olsun!