Kahvaltıya Asya lezzeti: Congee tarifi

Asya genelinde, özellikle Çin ve Güneydoğu Asya coğrafyasında binlerce yıldır tüketilen Congee, pirincin bol su ile uzun süre pişirilerek kremsi bir doku kazandırılması esasına dayanır. Hem tek başına bir şifa kaynağı olarak hem de üzerine eklenen çeşitli garnitürlerle zengin bir ana öğün olarak sunulan bu lezzet, dünya genelinde "pirinç çorbası" olarak da tanınmaktadır.

CONGEE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yasemin pirinci (veya kısa taneli herhangi bir pirinç)

7-8 su bardağı su (veya tavuk/sebze suyu)

2 dilim taze zencefil

1 çay kaşığı tuz

Servis ve Garnitür İçin:

2 dal ince kıyılmış taze soğan

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

Haşlanmış yumurta veya didilmiş tavuk eti (isteğe bağlı)

Yapılışı