Kahvaltıya Asya lezzeti: Congee tarifi

Asya genelinde, özellikle Çin ve Güneydoğu Asya coğrafyasında binlerce yıldır tüketilen Congee, pirincin bol su ile uzun süre pişirilerek kremsi bir doku kazandırılması esasına dayanır. Hem tek başına bir şifa kaynağı olarak hem de üzerine eklenen çeşitli garnitürlerle zengin bir ana öğün olarak sunulan bu lezzet, dünya genelinde "pirinç çorbası" olarak da tanınmaktadır.
CONGEE TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yasemin pirinci (veya kısa taneli herhangi bir pirinç)
- 7-8 su bardağı su (veya tavuk/sebze suyu)
- 2 dilim taze zencefil
- 1 çay kaşığı tuz
Servis ve Garnitür İçin:
- 2 dal ince kıyılmış taze soğan
- 1 tatlı kaşığı susam yağı
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- Haşlanmış yumurta veya didilmiş tavuk eti (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Pirinci nişastası gidene kadar soğuk suda iyice yıkayın ve süzün.
- Geniş bir tencereye pirinci, suyu (veya et suyunu) ve zencefil dilimlerini ekleyin.
- Karışımı bir taşım kaynatın, ardından altını en kısığa getirerek tencerenin kapağını hafif aralık bırakın.
- Pirinçler tamamen parçalanıp suyla bütünleşerek pürüzsüz, kremsi bir lapa kıvamı alana kadar yaklaşık 45-60 dakika boyunca ara ara karıştırarak pişirin.
- Pişme işlemi tamamlandığında içerisindeki zencefil dilimlerini çıkarın ve tuzunu ekleyin.
- Eğer kıvamı çok koyu gelirse, az miktarda sıcak su ekleyerek açın.
- Hazırladığınız lapayı kaselere paylaştırın.
- Üzerine susam yağı, soya sosu ve taze soğan ekleyerek sıcak servis yapın.