Kahvaltıya İtalyan dokunuşu: Ricotta Pancake

İtalya mutfağından dünyaya yayılan ricotta pancake, özellikle kahvaltı ve brunch sofralarının vazgeçilmezi. İçindeki ricotta peyniri sayesinde daha hafif, daha nemli ve ipeksi bir dokuya sahip olan bu pancake’ler, reçel, bal veya taze meyvelerle buluştuğunda benzersiz bir lezzet ortaya çıkarıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ricotta pancake tarifi...

RICOTTA PANCAKE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ricotta peyniri

3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

3 yemek kaşığı toz şeker

½ su bardağı süt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı