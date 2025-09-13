Kahvaltıya İtalyan dokunuşu: Ricotta Pancake

İtalya mutfağından dünyaya yayılan ricotta pancake, özellikle kahvaltı ve brunch sofralarının vazgeçilmezi. İçindeki ricotta peyniri sayesinde daha hafif, daha nemli ve ipeksi bir dokuya sahip olan bu pancake’ler, reçel, bal veya taze meyvelerle buluştuğunda benzersiz bir lezzet ortaya çıkarıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ricotta pancake tarifi...
RICOTTA PANCAKE TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı ricotta peyniri
- 3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- ½ su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tutam tuz
- Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
Yapılışı
- Yumurta sarılarını ricotta peyniri, süt ve şekerle iyice çırpın.
- Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın; ardından peynirli karışıma ekleyin.
- Yumurta beyazlarını mikserle sertleşene kadar çırpın ve harca spatula yardımıyla yavaşça ekleyin.
- Tavayı ısıtın, az tereyağı sürün. Bir kepçe kadar hamur döküp kısık ateşte iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
- Üzerine bal, akçaağaç şurubu, pudra şekeri veya taze meyve ekleyerek sıcak servis yapın.