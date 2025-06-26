Kahvaltıya lezzetli bir dokunuş: Haşhaşlı açma tarifi

Kahvaltı sofralarının yıldızı, yumuşacık dokusuyla gönülleri fetheden açma tarifine haşhaşla geleneksel bir tat katmaya ne dersiniz? Haşhaşlı açma, özellikle İç Anadolu mutfağında sıkça yapılan ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan nefis bir hamur işi. İster kahvaltıya, ister çay saatine pratik ve leziz bir seçenek arıyorsanız bu tarif tam size göre! Peki, kahvaltıya lezzetli bir dokunuş olan bu leziz tarif nasıl yapılır? İşte, yoğun aromasıyla enfes haşhaşlı açma tarifi...





HAŞHAŞLI AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

Yaklaşık 5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

4 yemek kaşığı haşhaş ezmesi

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

HAŞHAŞLI AÇMA YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabında süt, su, sıvı yağ, yumurta akı, şeker, tuz ve mayayı karıştırın.

Yavaş yavaş un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Bu sırada iç harç için haşhaş ezmesiyle sıvı yağı karıştırarak sürülebilir kıvam elde edin.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp hafifçe açın.

Üzerine haşhaşlı karışımdan sürüp rulo şeklinde sarın, kendi etrafında dolayarak simit şekli verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 15 dakika daha tepsi mayası için bekletin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengini alana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

Fırından çıkan haşhaşlı açmalar sıcak sıcak tüketildiğinde mükemmel olur.

Yanına çay, beyaz peynir ya da zeytinle servis ederek doyurucu bir kahvaltı ya da çay saati hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!